«Земля: Один потрясающий день»: Рецензия Киноафиши

Фантастическая красота окружающего мира

Всего лишь один день из жизни планеты. История не о ком-то конкретно, не о супергерое, спасающем мир, а просто о существах, населяющих Землю. С восходом солнца часть из них только ложится спать, но всё же большинство оживает именно после рассвета. И у каждого живого существа своя судьба. Ежедневно кто-то совершает настоящий подвиг, спасая себя или сородичей, или гибнет в лапах хищников, для которых охота — тоже залог выживания. С помощью удивительно красивых съёмок, музыки и кратких комментариев BBC Earth рассказывает о красоте земли и невероятных событиях, которые происходят с животными в разных уголках мира.

Кадр из фильма «Земля: Один потрясающий день»

С самых первых кадров картинка завораживает. Выхватывая моменты из разных концов земли, зрителю показывают, как встречают день птицы и звери. Но спокойный и традиционный для документального кино старт картины — лишь обманка, готовящая к настоящему экшену. Даже если милые неуклюжие панды и прыгучий представитель кошачьих покажутся слишком обычными и скучными, буквально на десятой минуте фильма начнётся захватывающий триллер. Это не шутка и не преувеличение. Соревнование детёнышей морских игуан со змеями за выживание снято так напряжённо, что даже самый циничный любитель боевиков затаит дыхание на время погони.

Кадр из фильма «Земля: Один потрясающий день»

Авторы находят драматичные события в жизни каждого животного. Да, переправа маленькой зебры через бушующую реку пугает с самого начала. Но можно не менее ярко показать и настоящее сражение птички колибри с пчёлами. На помощь животному приходит обычный дождь, бомбардирующий превосходящие силы противника. Казалось бы, само воплощение невозмутимости — жираф — вступает в схватку с более молодым соперником за право владеть территорией. И даже трудно представить, насколько сильны и опасны удары их длинной шеи. Пингвин возвращается домой, добыв рыбы для семейства — при должном таланте операторов это превращается в настоящую приключенческую комедию. Но даже показывая природу как она есть, авторы фильма не склоняются к излишней натуралистичности и жестокости. Здесь нет поедания животными друг друга и кровавых схваток, поэтому его можно показывать даже детям. А после каждой напряжённой погони обстановку разряжают чем-то позитивным. Например, панды, которые занимаются исключительно тем, что жуют бамбук. Или медведи, чешущие спины о деревья после зимней спячки.

Кадр из фильма «Земля: Один потрясающий день»

Съёмки построены так, что иногда трудно поверить в их правдивость. Ракурсы с высоты открывают красоту земных ландшафтов. Камеры то воспаряют выше облаков, то ныряют под воду, чтобы насладиться подводными пейзажами и понаблюдать за жизнью кашалотов, которые, как оказывается, спят, зависая в воде вертикально. А когда показывают крупные планы, кажется, что можно рассмотреть каждое пёрышко на теле миниатюрных колибри или даже погладить милого сервала. Отдельное достоинство фильма — музыка. Более точно подобранный саундтрек трудно найти даже в игровом кино, не то что в документальных съёмках. Если прыжок, то точно в акцент мелодии. Если забавная походка пингвина, то под забавный мотив. Ну а если гонка с хищником на выживание, то музыка подаётся с напором и тревогой, создавая атмосферу покруче вестерна.

Кадр из фильма «Земля: Один потрясающий день»

А уже к закату, когда многие животные ищут место для ночлега, рассказывается история насекомых подёнок, для которых прошедший день — вся жизнь. Весь цикл их короткого существования состоит в рождении, красивом брачном танце и смерти. Но даже после заката жизнь не останавливается. Ночные хищники и ночные воры, светящиеся рыбы и насекомые заполняют сушу, море и небо. Но в финале, конечно, вся история опять сведётся к человеку — единственному, кто сумел нарушить природный распорядок жизни. Такие фильмы, как «Земля: Один потрясающий день» нужно смотреть обязательно, лучше всей семьёй и на большом экране. В суетливой городской жизни это станет редкой возможностью вспомнить о красоте дикого мира и удивительных событиях, которые происходят каждый день.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Земля: Один потрясающий день»