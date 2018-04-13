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Укрась прощальное утро цветами обещания Укрась прощальное утро цветами обещания
Киноафиша Фильмы Укрась прощальное утро цветами обещания Отзывы о мультфильме «Укрась прощальное утро цветами обещания»
Maquia: When the promised Flower Blooms / Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou Укрась прощальное утро цветами обещания 2018 / Япония
8.1 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о мультфильме «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В России запускают отдельный телеканал с аниме. Пожалуй, среди всех акций в рамках года Японии в России эта - самая понятная и популистская. Но, главное, она кажется необходимой. Ведь что мы знаем об аниме, кроме покемонов, хентай и Хаяо Миядзаки? Этой анимационной культурой, в отличие от, допустим, культуры Disney или Pixar, приходится интересоваться осознанно. Нельзя случайно прийти в кинотеатр и обнаружить там новый отличный мульт японского производства. Нельзя ехать по шоссе и злиться на…

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Дима Бахлаев 13 апреля 2018, 04:46
Оценка
Жду этот шедевр.Он заставит ваши каменные сердца ожить.
13 апреля 2018, 04:46 Ответить
sairans26 20 апреля 2018, 00:20
Оценка
В общем сходил я сегодня на сеанс Укрась прощальное утро цветами обещания.
Что я могу сказать. Я плакал, точнее я не когда не думал, что я настолько сентиментален. Полтора часа, полтора часа через каждые 5-10 минут, у меня наворачивались слезы. Финальная сцена вообще отвесила нокаут, а еще у меня на задних рядах кто то разревелся.
По поводу дубляжа. Я ставлю ему 8 из 10 и то из за пары сцен где героиня немного не доиграла, а может и переиграла.
Почему его нужно смотреть? Потому что у фильма хорошая задумка. И именно такие фильмы и нужно показывать современным детям, что бы они учились любить своих родителей и дорожить каждым проведенным с ними временем. Так же потому что такое не каждый год выходит, а тем более попадает к нам в кинотеатры.

Моя оценка для картины, учитывая пару недочетов в озвучки: 9/10.
20 апреля 2018, 00:20 Ответить
sairans26 20 апреля 2018, 08:57
Оценка
В общем сходил я сегодня на сеанс Укрась прощальное утро цветами обещания.
Что я могу сказать. Я плакал, точнее я не когда не думал, что я настолько сентиментален. Полтора часа, полтора часа через каждые 5-10 минут, у меня наворачивались слезы. Финальная сцена вообще отвесила нокаут, а еще у меня на задних рядах кто то разревелся.
По поводу дубляжа. Я ставлю ему 8 из 10 и то из за пары сцен где героиня немного не доиграла, а может и переиграла.
Почему его нужно смотреть? Потому что у фильма хорошая задумка. И именно такие фильмы и нужно показывать современным детям, что бы они учились любить своих родителей и дорожить каждым проведенным с ними временем. Так же потому что такое не каждый год выходит, а тем более попадает к нам в кинотеатры.

Моя оценка для картины, учитывая пару недочетов в озвучки: 9/10.
20 апреля 2018, 08:57 Ответить
Ангелина Данилова 23 апреля 2018, 20:55
Оценка
Хочу поделиться своим мнением о этом великолепном аниме. Меня сразу же зацепил сюжет и я решила во что бы то ни стало пойти и посмотреть "Утро" в кино. Добавлю, что я предпочитаю смотреть все фильмы дома, но эту картину я была обязана посмотреть на огромном экране кинозала.

Фильм полностью оправдал мои ожидания. Озвучка просто на высоте. "Реанимедиа" - я вас люблю. Это единственная студия, чей перевод я рада слышать в любом аниме, даже притом, что я предпочитаю оригинальную озвучку + субтитры.

Сюжет очень хорошо продуман. Фильм напоминает нам много важных вещах, которые в серых буднях забываются и уходят на 2 план.

Очень хочу больше годных аниме в кино на больших экранах увидеть. С удовольствие приглашаю посмотреть на такие достойные картины своих друзей и знакомых.
23 апреля 2018, 20:55 Ответить
staszagorsky 24 апреля 2018, 07:51
Оценка
На сеансе в кино зал был заполнин едва ли на четверть, что очень обидно. Этот фильм достоин большего, гораздо большего. Я ставлю оценку 10, за хорошую режисуру, сценарий, персонажей, посыл и эмоци, которые я испытал во время просмотра.
24 апреля 2018, 07:51 Ответить
Павел Хананов 21 июня 2018, 13:57
Оценка
Очень классное анимэ. Сюжет. Куча трогательных моментов. Все в зале почти плакали. 10 из 10.
21 июня 2018, 13:57 Ответить
Ярослав Лукьянчиков 12 августа 2018, 00:28
Оценка
Очень глубокий фильм, заставляет задуматься о близких и о мимолетности нашей жизни, что нужно её сильно ценить)
12 августа 2018, 00:28 Ответить
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