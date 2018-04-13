Наша рецензия

В России запускают отдельный телеканал с аниме. Пожалуй, среди всех акций в рамках года Японии в России эта - самая понятная и популистская. Но, главное, она кажется необходимой. Ведь что мы знаем об аниме, кроме покемонов, хентай и Хаяо Миядзаки? Этой анимационной культурой, в отличие от, допустим, культуры Disney или Pixar, приходится интересоваться осознанно. Нельзя случайно прийти в кинотеатр и обнаружить там новый отличный мульт японского производства. Нельзя ехать по шоссе и злиться на…