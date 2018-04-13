В России запускают отдельный телеканал с аниме. Пожалуй, среди всех акций в рамках года Японии в России эта - самая понятная и популистская. Но, главное, она кажется необходимой. Ведь что мы знаем об аниме, кроме покемонов, хентай и Хаяо Миядзаки? Этой анимационной культурой, в отличие от, допустим, культуры Disney или Pixar, приходится интересоваться осознанно. Нельзя случайно прийти в кинотеатр и обнаружить там новый отличный мульт японского производства. Нельзя ехать по шоссе и злиться на…
Что я могу сказать. Я плакал, точнее я не когда не думал, что я настолько сентиментален. Полтора часа, полтора часа через каждые 5-10 минут, у меня наворачивались слезы. Финальная сцена вообще отвесила нокаут, а еще у меня на задних рядах кто то разревелся.
По поводу дубляжа. Я ставлю ему 8 из 10 и то из за пары сцен где героиня немного не доиграла, а может и переиграла.
Почему его нужно смотреть? Потому что у фильма хорошая задумка. И именно такие фильмы и нужно показывать современным детям, что бы они учились любить своих родителей и дорожить каждым проведенным с ними временем. Так же потому что такое не каждый год выходит, а тем более попадает к нам в кинотеатры.
Моя оценка для картины, учитывая пару недочетов в озвучки: 9/10.
Что я могу сказать. Я плакал, точнее я не когда не думал, что я настолько сентиментален. Полтора часа, полтора часа через каждые 5-10 минут, у меня наворачивались слезы. Финальная сцена вообще отвесила нокаут, а еще у меня на задних рядах кто то разревелся.
По поводу дубляжа. Я ставлю ему 8 из 10 и то из за пары сцен где героиня немного не доиграла, а может и переиграла.
Почему его нужно смотреть? Потому что у фильма хорошая задумка. И именно такие фильмы и нужно показывать современным детям, что бы они учились любить своих родителей и дорожить каждым проведенным с ними временем. Так же потому что такое не каждый год выходит, а тем более попадает к нам в кинотеатры.
Моя оценка для картины, учитывая пару недочетов в озвучки: 9/10.
Фильм полностью оправдал мои ожидания. Озвучка просто на высоте. "Реанимедиа" - я вас люблю. Это единственная студия, чей перевод я рада слышать в любом аниме, даже притом, что я предпочитаю оригинальную озвучку + субтитры.
Сюжет очень хорошо продуман. Фильм напоминает нам много важных вещах, которые в серых буднях забываются и уходят на 2 план.
Очень хочу больше годных аниме в кино на больших экранах увидеть. С удовольствие приглашаю посмотреть на такие достойные картины своих друзей и знакомых.
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