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Бельканто Бельканто
Киноафиша Фильмы Бельканто Отзывы о фильме «Бельканто»
Bel Canto Бельканто 2018 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Бельканто»

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В конце 1996 года в особняке вице-президента одной из стран Южной Америки проходит приём по случаю дня рождения японского предпринимателя Хоцуми Хосокавы (Кен Ватанабе). В числе приглашённых гостей помимо дипломатов, политиков и бизнесменов оказывается (разумеется не бесплатно) оперная певица Роксана Косс (Джулианна Мур). Её чарующий голос (озвученный Рене Флеминг) запал имениннику в душу задолго до очного знакомства. Именно он настаивал на выступлении дивы. Исполнение арии из…

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