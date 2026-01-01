Оповещения от Киноафиши
Подонки

Подонки

18+
Факты

О фильме

- Фильм-кроссовер из Вселенной Другой реальности основанный на рассказе Александра Рагозина «По ту сторону…»

- Слоган фильма - «Они объединились, чтобы спасти мир…»

Другая реальность вновь вернулась в обыденную жизнь прошлых жертв «Ублюдков». В Асгарде Ирийском, который сейчас является Омск, нашлись новые «Потомки», которые являются некими последователями Богов Асгарда и Джунгаров. И всё бы ничего, но Мадине, главной из «Ублюдков» дано было видение, что эти «Потомки» посланы на землю, чтобы начать мировую катастрофу. Виталий Витальевич ушёл на покой, дабы сгладить углы прошлых своих злых поступков, но «Потомки» заставляют его помочь им начать миссию «самоликвидации»…

 

Страна Россия
Год выпуска 2018
Режиссер
Павел Латушкин
В ролях
Яна Чапаева
Александр Гудков
Александр Гудков
Виталий Оровер
Софья Могиль
Натия Федорова
Рейтинг фильма

0.0
