Толкин оставил намек, а фанаты спорят уже 20 лет: что обсуждали Гэндальф и Том Бомбадил после победы над Сауроном

Турки воротили нос от этих 3 сериалов — рейтинги были крайне низкими: зато в других странах их смотрят запоем

«Я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное»: Крыжовников объяснил, зачем переснял фильм «Москва слезам не верит»

Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис)

В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер