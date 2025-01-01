Хватило одной секунды: как Шарапов догадался, что Аня на лавочке — ненастоящая

«Великолепный век» не показал главное: для чего султан Сулейман провел 40 дней в заточении

Скучаете по сериалу «Во все тяжкие»? Вот еще 5 жестких криминальных драм про героев на самом краю

Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа

«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру

«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли

«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше

Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так

Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие