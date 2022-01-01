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Гогита. Новая жизнь Гогита. Новая жизнь
Киноафиша Фильмы Гогита. Новая жизнь Отзывы о фильме «Гогита. Новая жизнь»
Gogita's New Life Гогита. Новая жизнь 2017 / Грузия
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Отзывы о фильме «Гогита. Новая жизнь»

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Четырнадцать лет Гогита Читишвили провел за решеткой. Но уже через две недели он сможет вернуться к родным. К тому времени ему исполнится 39 лет. За прошедшие в заключении годы он многое упустил. У него нет любимой женщины и детей, а Гогита мечтает найти себе спутницу жизни. Он прекрасно понимает, что с судимостью без огромных денег в кармане в его возрасте на мужчину без апартаментов в городе мало кто посмотрит, и сам озвучивает столь суровую правду, но все же упрямо ищет вторую половинку. С…

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