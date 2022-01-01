Наша рецензия

Четырнадцать лет Гогита Читишвили провел за решеткой. Но уже через две недели он сможет вернуться к родным. К тому времени ему исполнится 39 лет. За прошедшие в заключении годы он многое упустил. У него нет любимой женщины и детей, а Гогита мечтает найти себе спутницу жизни. Он прекрасно понимает, что с судимостью без огромных денег в кармане в его возрасте на мужчину без апартаментов в городе мало кто посмотрит, и сам озвучивает столь суровую правду, но все же упрямо ищет вторую половинку. С…