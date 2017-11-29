«Гогита. Новая жизнь»: Рецензия Киноафиши

Путь к любви

Четырнадцать лет Гогита Читишвили провел за решеткой. Но уже через две недели он сможет вернуться к родным. К тому времени ему исполнится 39 лет. За прошедшие в заключении годы он многое упустил. У него нет любимой женщины и детей, а Гогита мечтает найти себе спутницу жизни. Он прекрасно понимает, что с судимостью без огромных денег в кармане в его возрасте на мужчину без апартаментов в городе мало кто посмотрит, и сам озвучивает столь суровую правду, но все же упрямо ищет вторую половинку. С Макой он переписывается в социальных сетях и договаривается провести вместе отпуск. Мужчина мечтает о свадьбе. Однако не все идет так гладко, как хотелось бы. На пути к счастью Гогита столкнулся с собственными предрассудками.

Кадр из фильма «Гогита. Новая жизнь»

Леван Когуашвили снял удивительно трогательный, согревающий душу документальный фильм, так похожий на романтическую комедию. Лента «Гогита. Новая жизнь» не пытается запугать зрителя трудностями, с которыми сталкивается человек, недавно вышедший на свободу. История главного героя не спекулирует на тему насилия и невыносимой тяжести жизни, доводящей до отчаянья, хотя многое в фильме легко читается между строк. Как бы ни были важны паузы и молчание, иногда сказанное не уступает красноречивости тишины. Картина Левана Когуашвили доказывает, что жизнь после заключения вполне возможна и тюрьма не съедает окончательно человеческое в человеке. Фильм показывает ежечасную борьбу с одиночеством и неискоренимое желание любить, подталкивающее преодолевать предубеждения и признавать совершенные ошибки.

Кадр из фильма «Гогита. Новая жизнь»

«Гогита. Новая жизнь» подкупает своей изящной простотой, отсутствием ерничества и излишней манерности. Иногда при просмотре фильма создается впечатление, что листаешь чей-то семейный альбом, настолько искренние переживания и ситуации в нем запечатлены, и от этого порой становится даже немножко неловко. Вместе с тем работа Левана Когуашвили не оборачивается душераздирающими признаниями, герои фильма не анализируют с дотошностью диванного психоаналитика чувства и поступки, объясняя каждый свой шаг зрителям и съемочной группе. Прикосновение к чему-то предельно личному режиссер совмещает с деликатностью, осознающей важность происходящих событий в жизни героев ленты. В момент первой встречи Гогиты и Маки Когуашвили, например, не решается вплотную приблизится к ним. Он предпочитает наблюдать со стороны и не подслушивает их разговор, бесцеремонно улавливая эмоции на лицах пары. И эта дистанцированность наполнена волнением и надеждой на лучшее.

Кадр из фильма «Гогита. Новая жизнь»

Конечно, вопрос о том, насколько сильно съемки ленты повлияли на жизнь ее героев, никто не отменяет, и режиссер явно не занимает безразличную позицию по отношению к происходящему. Он увлеченно наблюдает за жизнью Гогиты и любовной историей, набирающей силу перед объективом кинокамеры. Леван Когуашвили сам признается, что мама Гогиты уверена: свадьбы не было бы, если б не велась работа над фильмом.

Помимо Гогиты, Маки и их близких, есть в «Гогите. Новая жизнь» еще один герой, от которого трудно отвести взгляд, ‒ и это Грузия. Операторы Гиги Самсонадзе и Михо Стуруа не снимают яркие фотокарточки для сувенирного набора открыток, пробегая по главным достопримечательностям страны. Они улавливают атмосферу мест, где вряд ли появится человек, приехавший отдыхать по туристической путевке.

Когуашвили ищет тепло в туманной серости будней, и находит его в истории любви двух одиноких мечтающих о семье людей. Попавшие на экран мгновения не приукрашают жизнь, а лишь показывают неловкость и трогательность зарождения романтических отношений.

Елена Громова

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

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