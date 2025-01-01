Меню
Фильмы
Письмовник
Постеры фильма «Письмовник»
Постеры фильма «Письмовник»
«Бегите, глупцы!»: фраза стала мемом, но ведь на самом деле Гэндальф этого не говорил
О 4 сезоне «Зимородка» ничего не слышно, но мы можем вспомнить, чем закончился 3-ий — финал полон тайн и недосказанностей
«Это совершенно нереально»: гонщики посмотрели F1 с Брэдом Питтом и ужаснулись
Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно
Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)
За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел
Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка
Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест)
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)
Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе
«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»
