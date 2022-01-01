Документальный фильм «Весной» (1929) — режиссерская и операторская работа Михаила Кауфмана — среднего из братьев Кауфман. Его старший брат — Дзига Вертов, для которого он, кстати, снимал знаменитого «Человека с киноаппаратом», а младший брат — Борис Кауфман, тоже кинорежиссер и оператор, работавший над фильмами Жана Виго, Элиа Казана, Сидни Люмета и других. Историк кино Жорж Садуль писал о картине «Весной»: «Этот фильм открыл для нас совершенно новую форму документального кино — поэму, в которой лирические образы оттепели и набухающих почек передавали пафос продвижения СССР по пути строительства социализма и не скрывали еще существующих пережитков прошлого».