Энтузиазм (Симфония Донбасса), 1931

Не озвученная, а звуковая киносимфония, проложившая дорогу на экран хроникальным звукам, организованным в симфонию – «одна из самых впечатляющих звукозрительных симфоний», как сказал об этом фильме Чаплин. В этом фильме Вертов сделал то, что в 60-е стало называться «конкретной музыкой», использующей реальные жизненные и промышленные шумы как составную часть музыкального образа. Киногруппа Вертова не только записала подлинные шумы и звуки, но впервые осуществила серию синхронных съемок – одновременную съемку изображения с записью звука.