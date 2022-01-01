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Энтузиазм (Симфония Донбасса) Энтузиазм (Симфония Донбасса)
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Энтузиазм (Симфония Донбасса), 1931

1931 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Не озвученная, а звуковая киносимфония, проложившая дорогу на экран хроникальным звукам, организованным в симфонию – «одна из самых впечатляющих звукозрительных симфоний», как сказал об этом фильме Чаплин. В этом фильме Вертов сделал то, что в 60-е стало называться «конкретной музыкой», использующей реальные жизненные и промышленные шумы как составную часть музыкального образа. Киногруппа Вертова не только записала подлинные шумы и звуки, но впервые осуществила серию синхронных съемок – одновременную съемку изображения с записью звука.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1931
Возраст 12+
Режиссер
Дзига Вертов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Энтузиазм (Симфония Донбасса) 1 постер
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