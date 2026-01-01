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Фильмография
Ли Джэ-хун
Lee Je-hoon
Киноафиша
Персоны
Ли Джэ-хун
Ли Джэ-хун
Lee Je-hoon
Дата рождения
4 июля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Сигнал
(2016)
8.0
Таксист
(2021)
7.3
Линия фронта
(2011)
Фильмография Ли Джэ-хун
Искусство ведения переговоров
драма, дорама
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
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6.2
Большая сделка
Big Deal
биография, драма
2025, Южная Корея
7.1
Побег
Escape
боевик
2024, Южная Корея
7
Казино
драма
2022, Южная Корея/США
8
Таксист
драма, боевик, криминал, дорама
2021, Южная Корея
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Время охоты
Sanyangeui sigan
боевик, криминал, драма
2020, Южная Корея
6.9
Где приземляются звезды?
драма, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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