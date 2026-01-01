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Ли Джэ-хун
Ли Джэ-хун Lee Je-hoon
Киноафиша Персоны Ли Джэ-хун

Ли Джэ-хун

Lee Je-hoon

Дата рождения
4 июля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Сигнал 8.3
Сигнал (2016)
Таксист 8.0
Таксист (2021)
Линия фронта 7.3
Линия фронта (2011)

Фильмография Ли Джэ-хун

Искусство ведения переговоров
Искусство ведения переговоров
драма, дорама 2025, Южная Корея
Большая сделка 6.2
Большая сделка Big Deal
биография, драма 2025, Южная Корея
Побег 7.1
Побег Escape
боевик 2024, Южная Корея
Казино 7
Казино
драма 2022, Южная Корея/США
Таксист 8
Таксист
драма, боевик, криминал, дорама 2021, Южная Корея
Время охоты 6.3
Время охоты Sanyangeui sigan
боевик, криминал, драма 2020, Южная Корея
Где приземляются звезды? 6.9
Где приземляются звезды?
драма, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Призрачный детектив 6.7
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер, дорама 2018, Южная Корея
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