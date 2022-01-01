Любовь по наследству, 2017

Дебютная полнометражная кинематографическая работа казахстанского режиссера Нияза Абдигапара вышла на большие экраны 28 сентября 2017 года. Сюжет полуторачасовой киноленты рассказывает о двух братьях-холостяках, которым уже за тридцать. Арсен и Арман в общем-то не задумывались о женитьбе. Однако строгий отец пригрозил лишить сыновей прав на наследство, если те не уладят семейный вопрос. Теперь главным героям необходимо в срочном порядке отыскать невест. Только вот не все так просто, как кажется на первый взгляд!
В центре сюжета - запутанная, комедийная история, происходящая в городе Астана. История повествует о двух братьях, Арсене и Армане, которым уже далеко за 30. У них до сих пор нет ни семьи, ни детей. В один прекрасный день отец решает собрать своих сыновей. Когда же вся семья была в сборе, родители поведали о тяжелой болезни их дорогой матери. Вследствие чего она ставит условие детям - чтобы получить наследство, они должны в скором времени жениться на знакомых их семьи и подарить внуков, в противном случае они ничего не получат. Братьям предстоит пройти немало испытаний, прежде чем заполучить наследство и понять кто есть друг, а кто враг.