Любовь по наследству, 2017

В центре сюжета - запутанная, комедийная история, происходящая в городе Астана. История повествует о двух братьях, Арсене и Армане, которым уже далеко за 30. У них до сих пор нет ни семьи, ни детей. В один прекрасный день отец решает собрать своих сыновей. Когда же вся семья была в сборе, родители поведали о тяжелой болезни их дорогой матери. Вследствие чего она ставит условие детям - чтобы получить наследство, они должны в скором времени жениться на знакомых их семьи и подарить внуков, в противном случае они ничего не получат. Братьям предстоит пройти немало испытаний, прежде чем заполучить наследство и понять кто есть друг, а кто враг.