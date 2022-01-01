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Любовь по наследству, 2017

2017 / Казахстан
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Дебютная полнометражная кинематографическая работа казахстанского режиссера Нияза Абдигапара вышла на большие экраны 28 сентября 2017 года. Сюжет полуторачасовой киноленты рассказывает о двух братьях-холостяках, которым уже за тридцать. Арсен и Арман в общем-то не задумывались о женитьбе. Однако строгий отец пригрозил лишить сыновей прав на наследство, если те не уладят семейный вопрос. Теперь главным героям необходимо в срочном порядке отыскать невест. Только вот не все так просто, как кажется на первый взгляд!

  • Съемочный процесс проходил на территории Астаны осенью 2016 года.
  • До режиссерского дебюта в мире кино Нияз Абдигапар около восьми лет работал киноактером, а также трудился в корпоративной ивент-сфере. Успел сняться в таких кинокартинах: «Застава», «Кек», «Урановый тайфун», «Кто Вы, господин Ка?».
  • Продюсером мелодрамы стал Данияр Рыскельдиев, а оператором-постановщиком – Сергей Селищев. Роли главных персонажей достались актерам Нурлану Батырову и Мурату Бисенбину.
  • В актерский состав вошли: Альбина Оганесян, Эдуард Табишев, Азиза Рыскельдиева и Молдир Мекенбаева.
  • Стоит отметить, что зрительские отклики относительно качества исполнения женских ролей оказались не самыми лестными.
  • По словам дебютанта-кинорежиссера, идея о съемках «Любви по наследству» посетила его совершенно спонтанно.

В центре сюжета - запутанная, комедийная история, происходящая в городе Астана. История повествует о двух братьях, Арсене и Армане, которым уже далеко за 30. У них до сих пор нет ни семьи, ни детей. В один прекрасный день отец решает собрать своих сыновей. Когда же вся семья была в сборе, родители поведали о тяжелой болезни их дорогой матери. Вследствие чего она ставит условие детям - чтобы получить наследство, они должны в скором времени жениться на знакомых их семьи и подарить внуков, в противном случае они ничего не получат. Братьям предстоит пройти немало испытаний, прежде чем заполучить наследство и понять кто есть друг, а кто враг.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Нияз Абдигапар
В ролях
Мурат Бисенбин
Нурлан Батыров
Альбина Оганесян
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Постер фильма Любовь по наследству 1 постер
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