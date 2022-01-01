Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брат или брак 2 Брат или брак 2
Киноафиша Фильмы Брат или брак 2

Брат или брак 2, 2018

2018 / Казахстан
6.4 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Молодая пара Гаухар и Айдар ждут пополнения в семействе. У будущего отца развивается редкий синдром кувады – психологическая болезнь, из-за которой Айдар чувствует себя беременным наравне с женой. Не самый удачливый молодой человек с большим сердцем Айдар полюбил красавицу Гаухар с первого взгляда. Он сделал невозможное, чтобы добиться ее руки и сердца, – завоевал расположение пятерых старших братьев Гаухар. После всех испытаний герои счастливы в браке и, наконец, ждут появления малыша. Айдар обещает стать самым любящим отцом, но к чему он точно не готов, – так это стать молодой мамой в положении. Перепады настроения, слабость, тошнота мучают его сильнее, чем саму Гуахар. Врачи ставят Айдару необычный диагноз – «мнимая беременность» или синдром кувады. Сможет ли молодая пара выдержать новую проверку на прочность их отношений?

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Алишер Утев
В ролях
Мурат Бисенбин
Куралай Анарбекова
Даурен Сергазин
Абунасыр Сериков
Чингиз Капин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Брат или брак
Брат или брак (2017)
6.2
Ва-банк
Ва-банк (2019)
0
Инстаграмщица
Инстаграмщица (2018)
0
Притворись второй женой
Притворись второй женой (2022)
0
Любовь по наследству
Любовь по наследству (2017)
0
Неделимое
Неделимое (2017)
0
Казахи против пришельцев
Казахи против пришельцев (2022)
0
Постер фильма Брат или брак 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Приложение киноафиши