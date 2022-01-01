Брат или брак 2, 2018

Молодая пара Гаухар и Айдар ждут пополнения в семействе. У будущего отца развивается редкий синдром кувады – психологическая болезнь, из-за которой Айдар чувствует себя беременным наравне с женой. Не самый удачливый молодой человек с большим сердцем Айдар полюбил красавицу Гаухар с первого взгляда. Он сделал невозможное, чтобы добиться ее руки и сердца, – завоевал расположение пятерых старших братьев Гаухар. После всех испытаний герои счастливы в браке и, наконец, ждут появления малыша. Айдар обещает стать самым любящим отцом, но к чему он точно не готов, – так это стать молодой мамой в положении. Перепады настроения, слабость, тошнота мучают его сильнее, чем саму Гуахар. Врачи ставят Айдару необычный диагноз – «мнимая беременность» или синдром кувады. Сможет ли молодая пара выдержать новую проверку на прочность их отношений?