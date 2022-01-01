Наша рецензия

Нам Чуль-Ву (Рю Сын-бом) рыбак. Десять лет он копил на маленькую лодку с мотором. А десять лет – достаточно долгое время, чтобы просто так расстаться с хлипким суденышком и продолжить жить дальше, словно без лодки в доме Нама ничего не изменится. Кроме рыболовства, другого источника для существования у семьи Чуль-Ву нет. Поэтому, когда его лодку течением относит к границе, он не спешит ее покидать и не возвращается вплавь к родным берегам. Бедный северокорейский рыбак нелегально…