Антонио Гауди, 1984

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм об известном авангардном архитекторе Антонио Гауди… Развернуть 7.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 13 минут Год выпуска 1984 Премьера в мире 9 июля 1984 Режиссер Хироси Тэсигахара Все актеры и съемочная группа 2 постера

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