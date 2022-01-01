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Антонио Гауди Антонио Гауди
Киноафиша Фильмы Антонио Гауди
Antonio Gaudi

Антонио Гауди, 1984

1984 / Япония
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Документальный фильм об известном авангардном архитекторе Антонио Гауди…

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 9 июля 1984
Режиссер
Хироси Тэсигахара
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антонио Гауди 2 постера
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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