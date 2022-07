1 Portland Joseph LoDuca 1:12

2 A Smile out of Him Joseph LoDuca 2:09

3 Derek Heist Joseph LoDuca 1:57

4 Three Minutes Joseph LoDuca 0:27

5 Devil's House Joseph LoDuca 5:14

6 The Captive Joseph LoDuca 7:20

7 He's Got a Girl Joseph LoDuca 1:14

8 Semblance of Order Joseph LoDuca 1:13

9 Made Joseph LoDuca 0:53

10 Snooping Joseph LoDuca 2:41

11 Somebody's Little Girl Joseph LoDuca 1:06

12 Middle of the Pyramid Joseph LoDuca 2:34

13 Tools / Bugging Sean Joseph LoDuca 2:25

14 Cale Break In Joseph LoDuca 2:56

15 The Valkenberg File Joseph LoDuca 0:57

16 In My Jail Joseph LoDuca 2:24

17 Riley Attack Joseph LoDuca 1:36

18 Sandy Joseph LoDuca 0:58

19 Unholy Correction / I'm the Decider Joseph LoDuca 1:22

20 Intensive Care Joseph LoDuca 0:54

21 Derek's Demise Joseph LoDuca 2:36

22 Domestic Disturbance Joseph LoDuca 2:58

23 Must Be Something / Bomb Joseph LoDuca 1:12

24 Name of That Guy Joseph LoDuca 4:13

25 Breaks People Joseph LoDuca 2:40

26 Play in My Sandbox Joseph LoDuca 3:43

27 Forest Pursuit Joseph LoDuca 2:05

28 Justice Joseph LoDuca 2:47