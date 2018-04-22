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Логово Монстра Логово Монстра
Киноафиша Фильмы Логово Монстра Отзывы о фильме «Логово Монстра»
Bad Samaritan Логово Монстра 2017 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Логово Монстра»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Главный герой Шон Фалько (Роберт Шиэн) не отличается законопослушностью. Вместе с приятелем он подрабатывает парковщиком у ресторана. Пока гости едят, они катаются на машинах клиентов и обворовывают их же дома. Однажды к ресторану приезжает неприятный, но очень богатый посетитель Кейл Эрендрейх (Дэвид Теннант). Шон отправляется к нему домой, но обнаруживает там не только кредитки и чековую книжку. В кабинете Кейла он находит девушку, прикованную цепями. Шон хочет спасти её, но не решается.…

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Анжела Мельникова 22 апреля 2018, 15:27
Оценка
Такой фильм и дома можно посмотреть, на один раз
22 апреля 2018, 15:27 Ответить
lerochkab 23 апреля 2018, 23:40
Оценка
фильм очень понравился
23 апреля 2018, 23:40 Ответить
Андрей 8 сентября 2018, 13:50
Оценка
начало очень скучное и глупое, но потом стало интересно смотреть, рекомендую!
Крауч младший сыграл очень прилично, а вот про парней раз 5 за фильм говорил "тупицы"! а может быть их гениальность и состоит в том, что сыграли таких персонажей!
7 баллов из 10ти!
8 сентября 2018, 13:50 Ответить
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