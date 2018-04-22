Главный герой Шон Фалько (Роберт Шиэн) не отличается законопослушностью. Вместе с приятелем он подрабатывает парковщиком у ресторана. Пока гости едят, они катаются на машинах клиентов и обворовывают их же дома. Однажды к ресторану приезжает неприятный, но очень богатый посетитель Кейл Эрендрейх (Дэвид Теннант). Шон отправляется к нему домой, но обнаруживает там не только кредитки и чековую книжку. В кабинете Кейла он находит девушку, прикованную цепями. Шон хочет спасти её, но не решается.…
Крауч младший сыграл очень прилично, а вот про парней раз 5 за фильм говорил "тупицы"! а может быть их гениальность и состоит в том, что сыграли таких персонажей!
7 баллов из 10ти!
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