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Главный герой Шон Фалько (Роберт Шиэн) не отличается законопослушностью. Вместе с приятелем он подрабатывает парковщиком у ресторана. Пока гости едят, они катаются на машинах клиентов и обворовывают их же дома. Однажды к ресторану приезжает неприятный, но очень богатый посетитель Кейл Эрендрейх (Дэвид Теннант). Шон отправляется к нему домой, но обнаруживает там не только кредитки и чековую книжку. В кабинете Кейла он находит девушку, прикованную цепями. Шон хочет спасти её, но не решается.…