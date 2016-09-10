Женский балкон, 2016

Пожилая пара Этти и Цион живет счастливой мирной жизнью в маленькой иерусалимской сефардской общине. Они сохранили прочную любовь и пользуются уважением детей. Их ежедневный распорядок включает посещение синагоги, где можно не только помолиться, но и встретиться с друзьями. Однажды во время бар-мицвы, праздника религиозного совершеннолетия их внука, происходит ужасное событие. В древнем здании обваливается балкон, на котором, по традиции, находятся женщины. Синагогу закрывают, и осиротевшие прихожане вдруг понимают, что идти им больше некуда.