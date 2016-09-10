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Женский балкон
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Ismach Hatani

Женский балкон, 2016

2016 / Израиль
6.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Пожилая пара Этти и Цион живет счастливой мирной жизнью в маленькой иерусалимской сефардской общине. Они сохранили прочную любовь и пользуются уважением детей. Их ежедневный распорядок включает посещение синагоги, где можно не только помолиться, но и встретиться с друзьями. Однажды во время бар-мицвы, праздника религиозного совершеннолетия их внука, происходит ужасное событие. В древнем здании обваливается балкон, на котором, по традиции, находятся женщины. Синагогу закрывают, и осиротевшие прихожане вдруг понимают, что идти им больше некуда.

6.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 10 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Эмиль Бен-Шимон
В ролях
Авраам Авив Алуш
Авраам Авив Алуш
Яфит Асулин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женский балкон 2 постера
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