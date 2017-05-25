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Израильский роман
Киноафиша Фильмы Израильский роман
Sipur Ahava Eretz-Israeli

Израильский роман, 2017

2017
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 мая 2017
Возраст 18+
Режиссер
Дэн Уолмен
В ролях
Алекс Ански
Идан Баркай
Ади Бельский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Израильский роман 2 постера
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