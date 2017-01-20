Токийские идолы, 2017

Кукольные лица, юные женские тела, школьные платьица, наивные улыбки, сладкие голоса, не всегда умелые, но энергичные движения на сцене — так выглядит японский культурный феномен, получивший название «идолы». Мужчины с проседью тратят все свои сбережения, отказываются от общения с родителями и противоположным полом, увольняются с работы, чтобы беспрепятственно следовать за своими милыми кумирами в виртуальном и реальном мирах. На концертах они повторяют все движения идолов и подпевают им, а после выступлений удостаиваются единственного дозволенного эротического жеста — рукопожатия. Когда-то они слыли маргиналами, теперь же — с развитием «идолопоклонства» — девочки-подростки и их фанаты оформились в общественно признанную субкультуру. Снимая в бурлящем и красочном Токио историю идола Рио и ее средневозрастных поклонников, режиссер Киоко Мияке исследует этот поразительный феномен азиатского мира, где поп-индустрия неприкрыто эксплуатирует сексистские и эйджистские стереотипы, а проекции и фантазии вытесняют простую человеческую коммуникацию.