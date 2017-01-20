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Токийские идолы
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Tokyo Idols

Токийские идолы, 2017

2017 / Канада / Великобритания / Япония
6.9 Оцените
12 голосов
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О фильме

Кукольные лица, юные женские тела, школьные платьица, наивные улыбки, сладкие голоса, не всегда умелые, но энергичные движения на сцене — так выглядит японский культурный феномен, получивший название «идолы». Мужчины с проседью тратят все свои сбережения, отказываются от общения с родителями и противоположным полом, увольняются с работы, чтобы беспрепятственно следовать за своими милыми кумирами в виртуальном и реальном мирах. На концертах они повторяют все движения идолов и подпевают им, а после выступлений удостаиваются единственного дозволенного эротического жеста — рукопожатия. Когда-то они слыли маргиналами, теперь же — с развитием «идолопоклонства» — девочки-подростки и их фанаты оформились в общественно признанную субкультуру. Снимая в бурлящем и красочном Токио историю идола Рио и ее средневозрастных поклонников, режиссер Киоко Мияке исследует этот поразительный феномен азиатского мира, где поп-индустрия неприкрыто эксплуатирует сексистские и эйджистские стереотипы, а проекции и фантазии вытесняют простую человеческую коммуникацию.

6.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Киоко Мияке
В ролях
Киоко Мияке
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Токийские идолы 2 постера
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