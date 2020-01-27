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Ништяк, браток Ништяк, браток
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Feels Good Man

Ништяк, браток, 2020

2020 / США
7.6 Оцените
11 голосов
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О фильме

История одного лягушонка, она же — тайная история современной американской политики. В середине 2000-х художник Мэтт Фьюри рисовал и выкладывал на MySpace борзый и милый комикс про своих друзей, бездельно проживающих жизнь после университета в одном доме. Среди героев был лягушонок по имени Пепе: «Ништяк, браток» — фраза из его репертуара. Примерно через 10 лет Фьюри к своему ужасу обнаружил, что Пепе стал оружием массового медиапоражения — он полюбился троллям с форума 4Chan, которые превратили его в героя мемов и символа движения альт-правых, с их демонстративным пренебрежением политкорректностью, этикой и современными табу. Про то, как и почему Дональд Трамп стал президентом США, написаны десятки книг и сняты десятки фильмов. «Ништяк, браток» хорош уже тем, что не объясняет случившееся только происками российской армии троллей, но важнее другое: режиссер Артур Джонс (это его дебют) очень остроумно разворачивает сюжет про обозленных на современное американское общество циников-весельчаков с анонимных форумов, целенаправленно вывернувших наизнанку традиционную политическую культуру. «Ништяк, браток» — это фактически история про то, как быть, если твой ребенок стал нацистом: Мэтт Фьюри относится к своему творению Пепе по-отечески — и борьба за эмпатию и гуманизм тут становится вопросом не только идеологическим, но и сугубо личным. Разумеется, эта борьба — еще и способ как следует изучить самих злобных пересмешников и феномен политической постиронии: фильм хорошо показывает, как мемы могут становиться мощным инструментом социальных изменений. А еще — что даже в самой мрачной ситуации можно найти потенциал для искупления. Александр Горбачев

7.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 27 января 2020
Возраст 16+
Режиссер
Артур Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ништяк, браток 2 постера
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