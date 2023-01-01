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Матрос Чижик Матрос Чижик
Киноафиша Фильмы Матрос Чижик Матрос Чижик, 1955: актеры и роли
Матрос Чижик 1955 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Матрос Чижик, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Браун Vladimir Brown
В ролях
Валентина Телегина Valentina Petrovna Telegina Михаил Кузнецов Михаил Кузнецов Mikhail Kuznetsov Владимир Емельянов Надежда Семенцова Иван Рыжов Иван Рыжов
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