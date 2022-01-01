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Несмотря на щетину и ковбойскую шляпу, Тэд Джонс не похож на героя Харрисона Форда, авантюриста в сапогах из крокодиловой кожи. Он его анимационная противоположность − неуклюжий, невезучий и с фигурой далекой от совершенства. Однако Тэд, как и легендарный Индиана, никогда не унывает и всегда летит навстречу приключениям, даже если трамплин проложен кирпичами на стройке, где герою приходится работать. Однажды его подруга Сара, вылитая Лара Крофт, возвращается из экспедиции, чтобы…