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Неопознанный полуденный объект Неопознанный полуденный объект
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Dokfa nai meuman

Неопознанный полуденный объект, 2000

2000 / Таиланд / Нидерланды
6.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Российская премьера отреставрированной версии экспериментального документального фильма «Неопознанный полуденный объект». Этот фильм был снят без сценария: съемочная группа во главе с режиссером отправилась в экспедицию с севера на юг Таиланда, предлагая жителям селений, в которых они оказывались, свободно продолжать и дополнять историю про мальчиков-двойников (по сути, свою структуру этот фильм заимствовал у знаменитой игры сюрреалистов «Изысканный труп»). После возвращения в Бангкок съемочная группа пересняла эту историю с помощью непрофессиональных актеров. Сам Вирасетакул так характеризует свою работу: «Мне интересна возможность взаимодействия вымысла и реальных фактов в одном фильме, но я не думал о том, чтобы произвести революцию в способе повествования, когда начинал делать фильм. Хотя, мне кажется, кое-где фильму удалось быть не таким старомодным». Фильм был отреставрирован в 2013 году при поддержке проекта «Всемирное кино» Фонда кино (США) и Австрийского музея кино.

6.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 8 ноября 2000
Режиссер
Апитчатпон Вирасетакул
Апитчатпон Вирасетакул
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неопознанный полуденный объект 2 постера
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