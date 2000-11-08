Неопознанный полуденный объект, 2000

Российская премьера отреставрированной версии экспериментального документального фильма «Неопознанный полуденный объект». Этот фильм был снят без сценария: съемочная группа во главе с режиссером отправилась в экспедицию с севера на юг Таиланда, предлагая жителям селений, в которых они оказывались, свободно продолжать и дополнять историю про мальчиков-двойников (по сути, свою структуру этот фильм заимствовал у знаменитой игры сюрреалистов «Изысканный труп»). После возвращения в Бангкок съемочная группа пересняла эту историю с помощью непрофессиональных актеров. Сам Вирасетакул так характеризует свою работу: «Мне интересна возможность взаимодействия вымысла и реальных фактов в одном фильме, но я не думал о том, чтобы произвести революцию в способе повествования, когда начинал делать фильм. Хотя, мне кажется, кое-где фильму удалось быть не таким старомодным». Фильм был отреставрирован в 2013 году при поддержке проекта «Всемирное кино» Фонда кино (США) и Австрийского музея кино.