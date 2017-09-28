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Этой ночью лев спит
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Le lion est mort ce soir

Этой ночью лев спит, 2017

2017 / Япония / Франция
6.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

Юг Франции, наши дни. Актер Жан узнает, что съемки фильма с его участием откладываются на неопределенное время. Он решает воспользоваться паузой в работе и навестить старого приятеля. Герой останавливается в старом заброшенном доме, в котором когда-то жила Жюльетт, любовь всей его жизни. Там же появляется группа детей, начинающих режиссеров. Они считают, что это идеальное место для съемок фильма ужасов. Рано или поздно Жану и ребятам суждено встретиться лицом к лицу. Жан-Пьер Лео — лицо французской «новой волны», главный актер Трюффо и Годара — сыграл здесь не просто главную роль, но стал подлинным соавтором фильма. Снимающий во Франции Нобухиро Сува очень бережно работает с галльской поэтической традицией, населяя картину призраками, но не отказывается от японских корней. Такое сочетание дает невероятный результат: перед нами что-то вроде кинематографического аниме. Это залитый солнечным светом фильм о смерти, но в то же время — о радости сотворчества, чистом и безответственном удовольствии от съемок фильма, а значит, и от жизни.

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Нобухиро Сува
В ролях
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Полин Этьен
Полин Этьен
Луис Бьянчи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Этой ночью лев спит 2 постера
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