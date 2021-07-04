Наша рецензия

В 1899 году на архипелаг Шпицберген собирается совместная шведско-российская экспедиция. Руководить российской частью назначают молодого учёного Александра Васильева (Дмитрий Паламарчук). Цель похода крайне амбициозная – измерить кривизну земного шара и установить его точную форму и размеры, известные на тот момент лишь приблизительно. Тут, на оледенелой земле Свальбарда (так называли Шпицберген викинги), сходятся и научный азарт, и конкуренция между мировыми державами. Для Васильева тут…