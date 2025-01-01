Денис Васильев снова в бегах: что приготовил новый сезон «Пилигрима» на Пятом канале

Между прочим, «Матрица» нагло украла сюжет с таблетками из фильма «Вспомнить всё»: рассказываем, как там было

После такого обеспечена не только бессонница, но и паранойя: 4 российских сериала, которые меняют картину реальности

«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил

«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

Если стук колес — ваш любимый звук, этот тест для вас: покажет, хорошо ли вы знаете фильмы СССР, где есть поезда

«Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор

Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

Прежде чем получить письма из Хогвартса: как выглядели 10 звезд «Гарри Поттера» в своих первых ролях (фото)