День, когда я стала женщиной
Венецианский кинофестиваль 2000
UNESCO Award
Победитель
Isvema Award
Победитель
Best First Film
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2000
Премия "Открытие"
Номинант
