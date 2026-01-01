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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Фильмография
Николай Стоцкий
Nikolay Stotskiy
Киноафиша
Персоны
Николай Стоцкий
Николай Стоцкий
Nikolay Stotskiy
Дата рождения
10 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Зеркало для героя
(1987)
7.3
Левша
(1986)
7.2
Август
(2025)
Фильмография Николай Стоцкий
7.2
Август
Avgust
драма, исторический, военный
2025, Россия
Смотреть трейлер
5.4
Угрюм-река
драма, мелодрама
2021, Россия
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.8
Новая Земля
Novaya Zemlya
боевик
2008, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Тот, кто нежнее
Tot, kto nezhnee
драма
1996, Казахстан
7.1
Замок
Zamok
драма
1994, Россия / Франция / Германия
4.1
Поляна сказок
The Glade of Fairy Tales
комедия
1988, СССР
7.6
Зеркало для героя
Zerkalo dlya geroya
драма, фантастика
1987, СССР
Онлайн
6
Сказка про влюбленного маляра
Skazka pro vlyublyonnogo malyara
детский, фэнтези, семейный
1987, СССР
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