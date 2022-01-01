Наша рецензия

Агата (Элисон Вилер) учительница, дети ее особо всерьез не воспринимают, без тени стеснения передразнивают, когда встречают вне школьных стен. Но девушка держится и полностью вовлечена в проверку ученических текстов. Ее младшая сестра похвастаться таким ангельским терпением не может. У Лили (Филиппина Стиндель) явно проблемы со сдерживанием агрессии. Не менее импульсивна их соседка по квартире. Хлое (Марго Бансийон) не везет с парнями, ее часто бросают, и этот прискорбный факт биографии молодой…