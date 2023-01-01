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Мария Кюри Мария Кюри
Киноафиша Фильмы Мария Кюри Мария Кюри, 2016: актеры и роли
Marie Curie Мария Кюри 2016 / Польша / Германия / Франция
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мария Кюри, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мари Ноэль Marie Noël
В ролях
Каролина Грушка Каролина Грушка Karolina Gruszka Арье Вортхальтер Арье Вортхальтер Arieh Worthalter Шарль Берлинг Шарль Берлинг Charles Berling Изабела Куна Малик Зиди Малик Зиди Malik Zidi Андре Вильм Андре Вильм André Wilms Даниэль Ольбрыхский Даниэль Ольбрыхский Daniel Olbrychski
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