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Мария Кюри
Мария Кюри, 2016: актеры и роли
Marie Curie
Мария Кюри
2016 / Польша / Германия / Франция
5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Мария Кюри, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мари Ноэль
Marie Noël
В ролях
Каролина Грушка
Karolina Gruszka
Арье Вортхальтер
Arieh Worthalter
Шарль Берлинг
Charles Berling
Изабела Куна
Малик Зиди
Malik Zidi
Андре Вильм
André Wilms
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
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