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Афера Томаса Крауна
Афера Томаса Крауна, 1968: актеры и роли
The Thomas Crown Affair
Афера Томаса Крауна
1968 / США
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Афера Томаса Крауна, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Джуисон
Norman Jewison
В ролях
Стив МакКуин
Steve McQueen
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Пол Бурк
Джек Уэстон
Jack Weston
Бифф МакГуайр
Biff McGuire
Эддисон Пауэлл
Addison Powell
Гордон Пинсент
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