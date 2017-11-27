«Турецкое седло»: Рецензия Киноафиши

Не выпасть из жизни

Привычку сложно отправить на пенсию, даже невозможно. Не смог и Ильич − пожилой мужчина с военной выправкой и строгим взглядом, явно скупой на эмоции и лишние телодвижения. Раньше он был довольно хорошим агентом по наружному наблюдению КГБ и после ФСБ, выслеживая «объекты» с безопасного расстояния разных социальных ролей. А сейчас стал обычным пенсионером с ноткой апатии в глазах, на груди которого бледнеет нашивка «охрана». Однако инстинкты продолжают пульсировать где-то в недрах его головы, делая способным видеть, слышать и замечать, больше, чем обычный человек, и заставляя следить за некоторыми людьми, чтобы… Он сам не знает зачем. Врач поставил диагноз «Синдром пустого Турецкого седла» (это нарушения в области мозга, которые приводят к мигреням, головокружениям, проблемам с памятью), что безвредно для общества, но невыносимо для пациента. Так, под маской серого пенсионера Ильич пробирается в самые глубины чужих душ, внимательно разглядывая их содержимое, но никогда ничего не трогая. По крайней мере, так было до того случая…

Кадр из фильма «Турецкое седло»

Идея фильма о мужчине, блуждающем по обочине жизни пришла к Юсупу Рызакову 5 лет назад вместе с актером Валерием Масловым. Собрав смехотворные по меркам кино 1,5 миллиона и команду воодушевленных добровольцев, режиссер оккупировал пару ярославских улочек и скромную квартирку для своей маленькой творческой экспрессии. Получилось очаровательно. Перед нами предстает один из городских призраков, почти всегда остающихся незамеченными − за стойкой проходной какого-нибудь бизнес центра, в пыльном автобусе, в полупустой забегаловке. У него свой загадочно аскетичный образ жизни с ритуальным завтраком из вареных яиц и долгими прогулками. Объекты для наблюдения сами себя находят, появляясь перед ним во всех своих душевных терзаниях. А он лишь становится зрителем их судьбоносных решений, пока не решает вмешаться в жизнь своей соседки...

Кадр из фильма «Турецкое седло»

Автор использует весьма ограниченное количество ярких деталей, однако их ритмичное появление в кадре вызывает простое любопытство и желание разгадать их художественное предназначение. Которого может и не быть (скорее всего, так и есть), однако определения из серии «это символ его одиночества…» неизбежно появляются, создавая искусство зрителя. Сюжет большую часть времени кажется каким-то упорным разглядыванием одной картинки, однако конец оказывается настолько неожиданным, что враз меняет так долго выстраеваемую атмосферу. Словно магнит-перелившка «Турецкое седло» вдруг меняет жанр и посыл, превращаясь из вдумчивой драмы в ироничную историю, так что после титров с лица не сходит улыбка приятного удивления.

Кадр из фильма «Турецкое седло»

Еще одна прелесть фильма осталась за кадром. Это история самого актера, исполнившего главную роль. Валерий Маслов уже несколько лет нигде не играл, списав себя со сцены и экрана, однако, как мы видим, преждевременно. Сейчас он разъезжает вместе со съемочной группой по фестивалям, пакует чемодан в Париж и переживает самый настоящий профессиональный взлет, оставив где-то позади общежитие, пенсию и преподавание в университете. Об этом с теплотой и тихой гордостью говорит режиссер, радуясь, что его картина изменила чью-то жизнь. Как это может не тронуть? Да, это не душераздирающая драма, манипулирующая зрительской жалостью, не социальный кошмар, а просто легкая, игривая и немного грустная картина.

«Турецкое седло» − ненавязчивая лента, которая может стать для вас как просто забавной историей, так и поводом для размышлений о сущности жизни, переосмысления своих привычек и предрассудков. Фильм был представлен в рамках секции «Кино» на Санкт-Петербургском Культурном Форуме.

Инна Син