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Опасный элемент Опасный элемент
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Radioactive Опасный элемент 2019 / Великобритания
6.2 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Опасный элемент»

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Мария Склодовская (Розамунд Пайк) – уроженка Польши, переехавшая в Париж, чтобы стать одной из 23 студенток факультета естественных наук Сорбонны, - встречает ученого Пьера Кюри (Сэм Райли) и принимает предложение поработать в его лаборатории. Все, что произойдет с ними потом, станет частью истории и будет описано в школьных учебниках. Коллеги, быстро превратившиеся в супругов, откроют два новых элемента - радий и полоний, получат Нобелевскую премию по физике и прославятся на весь…

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