«Опасный элемент»: Рецензия Киноафиши

Мария Склодовская (Розамунд Пайк) – уроженка Польши, переехавшая в Париж, чтобы стать одной из 23 студенток факультета естественных наук Сорбонны, - встречает ученого Пьера Кюри (Сэм Райли) и принимает предложение поработать в его лаборатории. Все, что произойдет с ними потом, станет частью истории и будет описано в школьных учебниках. Коллеги, быстро превратившиеся в супругов, откроют два новых элемента - радий и полоний, получат Нобелевскую премию по физике и прославятся на весь мир.

Продлится их научная и семейная идиллия недолго. После ее краха Марии придется налаживать новую жизнь. В ней будут общественные скандалы, публичное осуждение, еще одна Нобелевка и Первая мировая война, во время которой Склодовская-Кюри увидит, как ее открытия помогают человечеству: Красный Крест начнет использовать переносные рентгеновские аппараты. О том, что радиация несет не только благо, исследовательница догадается сама. Ее здоровье будет подорвано работой с опасным элементом.

Опасный элемент

Биографию Мари Кюри перенесла на экран Маржан Сатрапи – французская писательница, сценаристка и режиссер иранского происхождения. Известность ей принесла экранизация собственного графического романа «Персеполис», посвященного исламской революции в Иране. Там в центре сюжета была девушка, поведение которой плохо вписывалось в обновленные общественные нормы. В основе «Опасного элемента» тоже лежит комикс, созданный женщиной: историю Пьера и Мари Кюри описала американка Лорен Реднисс.

Все это вполне согласуется с важной задачей, которую сейчас решают многие мировые авторы, и не только кинематографисты. Ее суть заключается в том, чтобы научиться по-новому смотреть на женских персонажей. Особенно на тех, которые могут стать современными ролевыми моделями. Склодовская-Кюри – идеальная претендентка на лидерство: она, между прочим, до сих пор остается единственной женщиной, удостоенной Нобелевской премии дважды.

Фильм ставит над зрителями любопытный эксперимент. Он наделяет главную героиню качествами, которыми в кино обычно описывают гениальных мужчин. Кюри в исполнении Розамунд Пайк остра на язык, резка в обращении с людьми любого пола и социального положения, строга к своим и чужим промахам, фанатично предана профессии. Это действительно было свойственно реальной Мари: восхищавшийся ею Альберт Эйнштейн писал о ее особой «внешней строгости, не смягченной каким-либо искусственным усилием». Но в картине Сатрапи эта строгость приобретает гипертрофированную форму. Героиня ведет себя как доктор Стрэндж или Шерлок в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Опасный элемент

И замысел понятен. Это зеркало, обращенное к публике: в этот момент она должна задать себе вопрос, почему одни и те же черты вызывают общественное одобрение, если ими обладают мужчины, и порицание, если они вдруг обнаруживаются у женщин. Вот только Стрэндж и Шерлок – вымышленные персонажи, а Мари Кюри жила и дышала – и вряд ли ее существование состояло только из нервных улыбок, зависания над лабораторными склянками и жестких панчей в адрес понимающего мужа и гораздо менее понятливых коллег и знакомых.

Кроме того, Сатрапи, как и любой талантливый художник, стремится раздвинуть границы жанра, в котором работает. В «Опасном элементе» она отказывается от строгих временных рамок, свойственных биографическим драмам. Периодически повествование перепрыгивает в далекое будущее, чтобы наглядно продемонстрировать, как по-разному можно воспользоваться плодами науки. Перед зрителями в виде коротких галлюцинаторных фрагментов промелькнут Хиросима, Чернобыль и ядерный полигон в Неваде.

Однако то, что должно было придать фильму целостность, на деле его разрушает. Тут вообще на каждом шагу удивляешься тому, как сильно придуманные авторами образы проигрывают реальности. Ни одно из показанных на экране видений Мари Кюри не сравнится со сценой, в которой засыпающая с мужем героиня кладет на кровать еще и склянку с радием. Это чистая правда, супруги спали вместе с открытым ими элементом - и это потрясающая метафора для описания необыкновенной женщины, в судьбе которой страсть к науке неразделимым образом переплелась с любовью к мужчине.

Опасный элемент

То же самое происходит с героями. Скажем, танцовщица Лои Фуллер здесь скорее лишняя, а вот старшей дочери героев Ирен Кюри в запоминающемся исполнении Ани Тейлор-Джой можно было уделить и побольше экранного времени. Ирен во многом повторила путь матери: вышла замуж за выдающегося физика, получила Нобелевскую премию и умерла от последствий радиационного облучения.

Фильм можно расценивать как лабораторную работу, в которой погрешность оказалась слишком велика. То, что показал экран, не соответствует реальному значению биографической величины. Это, впрочем, не означает, что попытка не может быть засчитана. Великих женщин в кино по-прежнему намного меньше, чем великих мужчин, и тех, кому нужны ролевые модели, героиня Розамунд Пайк непременно вдохновит. Художественные несовершенства – тоже вещь относительная. Прежде чем перед супругами Кюри засветился радий, им пришлось переработать восемь тонн урановой руды. В кино, если задуматься, действует тот же принцип. Чтобы получить идеальный женский байопик, кто-то должен хотя бы начать поставку реактивов.

Ксения Реутова