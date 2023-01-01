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Джон Кью Джон Кью
Киноафиша Фильмы Джон Кью Джон Кью, 2002: актеры и роли
John Q Джон Кью 2002 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Джон Кью, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис Ник Кассаветис Nick Cassavetes
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Энн Хеч Энн Хеч Anne Heche Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Шон Хэтоси Шон Хэтоси Shawn Hatosy
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