Наша рецензия

Международный фестиваль фантастического кино «Sci-fi Shorts» - это увлекательный сборник научно-фантастических фильмов, в основе сюжетов которых вполне возможное будущее. Восемь короткометражных лент, выбранные из почти тысячи работ, изобилуют не только различными жанрами, но и идеями, способами подачи и тональностями. Все они одинаково приковывают внимание зрителя к экрану, восхищают и одновременно пугают рассуждениями о возможном будущем. Некоторые из них созданы настолько…