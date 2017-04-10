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Sci-Fi Shorts - трейлер
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Sci-Fi Shorts. Трейлер

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Дата публикации: 10 апреля 2017
Sci-Fi Shorts – Восемь научно-фантастических фильмов с разных ракурсов и в разной тональности рассказывают о более или менее далеком будущем, в котором виртуальное и реальное, живое и механическое, космическое и земное взаимодействуют все чаще и все труднее отделимы друг от друга. Настоящий подарок для любителей Стэнли Кубрика, Ридли Скотта, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, Спайка Джонза и sci-fi хитов всех времен и народов «Назад в будущее», «Автостопом по галактике», «Звездные воин» и  «Матрица»! Удивительное – рядом. Невозможное – возможно. Граница между фантастикой и реальностью – прозрачна. Наша земная жизнь может быть такой же причудливой и загадочной, как дальний космос, куда заглядывал Артур Кларк, великий писатель-фантаст и один из героев новой программы sci-fi фильмов. Воображение, которое меняет мир, буйство виртуальных технологий, эксперименты с геномом – всё это приметы нашей повседневности, чистая правда, которую лучшие молодые режиссеры мира лишь чуть-чуть дополняют, превращая в ошеломляющие сказки разных форматов – романтическую комедию, фэнтези, антиутопию или триллер. Вот только путешествия во времени всё ещё остаются чистой фантастикой. Впрочем, кто знает: поживем – увидим.
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0.0 Sci-Fi Shorts
Sci-Fi Shorts короткометражный, фантастика, 2017, США / Испания / Аргентина / Великобритания / Гонконг
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