«Sci-Fi Shorts»: Рецензия Киноафиши

Коротко и антиутопично

Международный фестиваль фантастического кино «Sci-fi Shorts» - это увлекательный сборник научно-фантастических фильмов, в основе сюжетов которых вполне возможное будущее. Восемь короткометражных лент, выбранные из почти тысячи работ, изобилуют не только различными жанрами, но и идеями, способами подачи и тональностями. Все они одинаково приковывают внимание зрителя к экрану, восхищают и одновременно пугают рассуждениями о возможном будущем. Некоторые из них созданы настолько качественно, что невольно задумываешься насколько тонка грань между фантастикой и реальностью. Это настоящий подарок для фанатов фантастических фильмов и сериала «Черное зеркало».

Буйство красок в сером офисе «Бесполезный карандаш» - это фантасмагорическая история о Гэри – простом сотруднике кабельной телесети Sky. Его корпоративная жизнь весьма унылая, а единственное, что привносит краски в его серые будни – это страсть к коллекционированию карандашей. Его не волнует ни босс, который его ненавидит, ни повышение, дайте лишь не заточённый карандаш нужного года. В очередном ТВ-магазине он влюбляется в уникальную модель, но у него нет на нее денег. Как назло еще и начальник вызывает именно его на глупый тренинг. С ним у Гэри давнишняя история, поэтому босс всячески пытается поднять простого сотрудника на смех. Думая, что его желания и воображение весьма скудные, он вызывает Гэри поучаствовать в конкурсе на самую богатую фантазию, а на кону – приличная сумма. Гэри нужны эти деньги, чтобы купить тот самый карандаш, вот только он мало что может себе представить и говорит лишь про предметы, которые видит. Но в какой-то момент перечисление предметов, которые он видит в реальности, превращается в материализацию вещей, которые он видит в своей голове. Мастерски прописанный сюжет предстает перед нами в качестве остроумной комедии, исход которой невозможно предугадать. Но как бы смешно не было от просмотра, в основе фильма лежат еще и посылы о простых добродетелях, таких как - не соври и всегда оставайся собой. В итоге, перед нами отчасти поучительный, имеющий оригинальные ноты и уморительный короткометражный фильм, который стоит посмотреть.

Кадр из фильма «Бесполезный карандаш»

Капля в голубом море

«Голубоглазая я» рассказывает про будущее, в котором у людей появляется возможность создать рыбку с помощью своего ДНК. Специальная лаборатория выводит рыб, имеющих отличительные черты своих хозяев. Главная героиня фильма – Мария, настолько любит свои красивые голубые глаза, что решила вывести рыбку, у которой будут точно такие же. Мария самовлюбленно любуется своим творением и без конца наслаждается его уникальностью. В своем монологе она только и говорит о том, что аналога этих голубых глаз с карим ореолом быть не может. Вот только мы живем в мире, где Китай делает миллион подделок чего угодно. Самовлюбленную Марию ждет жестокое разочарование, ведь она сама невольно позволила превратить свои глаза в миллион копий. Суть нарушения авторских прав и новом мировом порядке переданы этой кинолентой весьма полноценно и доступно, несмотря на форму короткого метра. Бездонные и действительно красивые глаза завораживают, а стиль этого фильма очень уж напоминает культовый сериал «Черное зеркало». Такая же постепенная, но глубинная подача и ощущение, что произойдет нечто, холодящее сердце, с первой минуты.

Кадр из фильма «Голубоглазая я»

Космическая связь

В 1920 году Артур Чарльз Кларк – будущий создатель эпохального романа «2001: Космическая одиссея» – был мальчишкой, рассматривающим звездное небо в телескоп. В 1941-м – лейтенантом, проходившим службу в Королевских ВВС. В 1956-м он занимался дайвингом на Цейлоне – но во все времена и во всех обстоятельствах Кларк был одержим одним вопросом: суждено ли нам когда-нибудь повидаться с пришельцами?

«Третий закон Кларка» - это совершенно сказочное и визуально магнетическое погружение в жизнь известного писателя Артура Кларка. Совсем краткая (всего 7 минут) биография самого известного футуролога, так мастерски и красиво подана, что по умолчанию передает тот самый третий закон Кларка: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И эти 7 минут истории о Кларке действительно навевают мысли о магии.

Кадр из фильма «Третий закон Кларка»

Комикс о боях детей за лучших друзей

«Украденная фантазия» - одна из самых волшебных кинолент в этом сборнике. Она иллюстрирует прекрасный мир детей, который они могут себе вообразить и даже коммуницировать с помощью своих придуманных друзей. Каждый воображаемый друг имеет свои особенности и не похож на других, в нем есть лучшее от ребенка, который его придумал и он понимает своего друга-ребенка лучше чем кто-либо. У Оливии, например, бесценный воображаемый друг - это принц, а у странноватого мальчика Оувена, который влюблен в Оливию, лучший друг – это парень в шляпе, с оружием и пластиной на сердце, ведь девочка так часто отказывалась играть вместе, что пришлось поставить защиту. Отношения маленьких девочки и мальчика развиваются на фоне битвы с главным дворовым злодеем, ведь он собирается украсть всех воображаемых друзей у других детей и сделать их злыми. Перед нами очень веселый, красивый и волшебный фильм о самом прекрасном времени в жизни человека. Это и боевик, и комедия, и немного гангстерское влияние. Увлекательное зрелище, которое никого не оставит равнодушным. И что самое приятное, так это исполнительница роли Оливии – Уна Лоуренс. Талантливая молодая актриса, которая многим запомнилась по своей взрослой игре и бездонным синим глазам в фильме «Пит и его дракон».

Кадр из фильма «Украденная фантазия»

Виртуальность – лучший наркотик

«Зловещая долина» - это место, куда отправляются те, кто хочет поиграть в виртуальную стрелялку. В недалеком будущем эта игра сместила наркотики с позиции главной зависимости человека. Теперь люди хотят только уйти из реальности в виртуальное трип-приключение. В документальном стиле нам сначала показывают будни и мысли участников, а затем, весьма красиво и реалистично показывают оборотную сторону «игры». Идея, лежащая в основе этой короткометражной картины - не самая свежая. Подобное уже использовали в фильме «Геймер» с Джерардом Батлером и в одной из серии «Черного зеркала». Однако, режиссер и не претендовал на свежесть. Подобное стечение обстоятельств кажется весьма реальным, поэтому эту почву грех не исследовать. Тем более, если есть возможность так интересно и завораживающе подать. Такие фильмы просто обязательны к просмотру, как бы они не пугали. А названием, кстати, послужил научный термин, введенный японским ученым Масахиро Мори, обнаружившим, что роботы, слишком похожие на людей, вызывают у нас парадоксальную реакцию дискомфорта и страха.

Кадр из фильма «Зловещая долина»

Проще чем человек

«Джульетта» - это восхитительная короткометражная картина, гениально ставящая людей в неловкое положение из-за тенденций, которые мы сами создаем. В недалеком будущем компания «Seed» запускает в продажу “Джульетту 1” – первое поколение синтетических андроидов для работы и дома. Затем выходит вторая версия, третья… Затем мужская модель, детская, а ведь кто-то захочет купить старика, чтобы пережить смерть родителя, поэтому и такая модель тоже появляется. Люди начинают толпиться у дверей магазина в день продажи новой модели, совсем как это бывает с новой Apple техникой. Каждая версия робота все более улучшена. Сначала женщина только молчит, затем знает набор фраз: «Ты делаешь меня такой счастливой», «я приготовила твою любимую еду» и т.д. А мужчины-роботы только и знают что повторять – «ты права, милая». Эта хлесткая социальная сатира показывает нам до каких крайностей мы готовы дойти под девизом - «проще чем человек». Всего за 12 минут хронометража мы видим и политические скандалы, и гендерные высмеивания, и антиутопию о закате человечества. Автор этого фильма рассуждает о правильных вещах и даже не особо утрирует. Ведь если мы так стремимся заполонить наши жизни техникой, останется ли нам самим потом место в этом мире?

Кадр из фильма «Джульетта»

Прошлое не хочет чтобы его меняли

«Рестарт» кратко представляет собой жуткую историю, которая, опять же, вполне возможна в недалеком будущем. Главная героиня – Андреа находится в ловушке временного цикла из-за экспериментов компании reStart. Они похитили девушку для тестовых путешествий, которые запрещены законом. Андреа каждый день просыпается в бункере, своей личной тюрьме. И каждый день она отправляется в прошлое, чтобы предотвратить свое похищение и заточение. В ее распоряжении множество книг про путешествия во времени. Она изучает различные теории, продумывает свои действия, тренирует свое тело, чтобы в очередной раз попытаться спасти себя. Этот философский триллер не только гипнотизирует зрителя, но и порождает собой одну глубокую мысль за другой, а некоторые цитаты хочется и вовсе записать, например: «Время липкое и текучее как мед». Какие-то совершенно простые и точные истины мастерски погружают зрителя в историю за короткое время, навевают ощущение ужаса и полностью заставляют сопереживать героине.

Кадр из фильма «Рестарт»

Отношения – это самый страшный риск

С виду обычный парень заходит в бар. Он подсаживается к симпатичной, но очень серьезной девушке и начинается игра. У каждого игрока свои карты, которые отображают секреты и способности своих хозяев. «Все карты на стол» - тут воспринимается буквально, особенно красавицей, которую пытается завоевать Аполлон 81. Его соперница настолько боится новых отношений, что с помощью магических карт сразу вытаскивает все грязное белье и показывает возможные сценарии развития отношений. Для нее это свидание всё равно что схватка, а потенциальный мужчина – это соперник. Эта увлекательная битва добавляет фильму драйва, хотя у него и без того козыри есть. Кинолента смотрит на романтические отношения под интересным углом и занимает почетное место в жанре романтических комедий.

Кадр из фильма «Аполлон 81»

Бариева Лилия

В российском прокате с 18 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Sci-fi Shorts»