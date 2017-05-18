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Sci-Fi Shorts, 2017

2017 / США / Испания / Аргентина / Великобритания / Гонконг
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Причины посмотреть О фильме

«Похищение воображаемых друзей» (Imaginapped)
Стиан Хафстад, США, 2015; 14"

У Оливии, как у всякого порядочного ребенка, есть бесценный воображаемый друг. Только дети XXI века обзаводятся не простыми, а особыми друзьями – супергероями. Для Оливии это – мастер света Фрейр, завидный товарищ, которого не прочь позаимствовать некоторые наглые мальчишки. Но друзей не продашь и не купишь, и, конечно, девочка не собирается делить Фрейра ни с кем. Тогда завистники идут на преступление: бедная Оливия не подозревала, насколько коварны могут быть её ровесники-сладкоежки. И как опасны могут быть супергерои, пришедшие с темной стороны Силы...
Короткий и бесшабашный вариант «Мстителей», бойкий комикс для несовершеннолетних, своим игривым стилем напоминающий разыгранный детьми гангстерский мюзикл «Багси Мэлоун» с маленькой Джоди Фостер в главной роли.

«Аполлон 81» (Apolo 81)
Оскар Бернасер, Испания, 2015; 12"

Чудик в красной куртке приходит в бар с вечной целью любого половозрелого мужчины – познакомиться с красивой девушкой. Вот только та любовная игра, которую затевает этот парень с игральными костями в руках и странным прозвищем Аполлон 81, не похожа на заурядный флирт. Здесь не просто знакомство, но азартная схватка двух чемпионов, использующих для выяснения интимных отношений магические карты...
Почти революционное новое слово в набившем оскомину жанре романтической комедии. История о парне, который пошел на всё, чтобы добиться от девушки признания в любви, звучит нереально оригинально (да еще и с фирменным испанским драйвом, придающим фильму сходство с Педро Альмодоваром). Как фраза «я тебя люблю» – знакома всем, но не способна надоесть; каждый раз – как в первый раз.

«Бесполезный карандаш» (A Pointless Pencil)
Бичер Рейнинг, США, 2015; 10"

Гэри – скромный сотрудник кабельной телесети Sky, у которого есть одна пламенная страсть – коллекционные карандаши. Сегодня явно не его день – едва Гэри собрался пополнить своё собрание новой покупкой, как босс возжелал непременно видеть его на тренинге. Что за дурацкая затея – демонстрировать фантазию на публике? И если бы босс (Гэри Мур, «Карточный домик») знал, к чему приведут затеянные им игры воображения...
Фантасмагорическая комедия о корпоративном духе и одиночке, чьи мысли, однажды материализовавшись, делают из скучного офисного житья-бытья веселую карусель.

«Джульетта» (Juliet)
Марк-Анри Булье, Франция, 2015; 12"

Безымянный клерк, который не живет, а существует в бесконечной рутине дней, от звонка будильника до звона льда в вечернем стакане виски, – один из миллионов страдающих от одиночества мужчин. Но мир должен измениться, когда компания Seed создает идеальную женщину Джульетту. «Проще, чем человек» – вот слоган рекламной кампании этого достижения робототехники. Однако наука не стоит на месте, и на смену Джульетте первого поколения приходят более продвинутые модификации...
Затейливо придуманный маленький шедевр, в 12 минут которого помещается уйма тем: это и хлесткая социальная сатира – казалось бы, невинное и, в общем, полезное изобретение запускает каскад политических битв, кладя конец стабильности. И ехидное гендерное высказывание, высмеивающее поведенческие стереотипы – как похожа на мечту всегда довольная и на всё согласная красавица. И антиутопия о закате человечества. Впрочем, шанс на оптимизм у нас есть, хотя вряд ли он был запланирован авторами. В одном из эпизодов в кадре возникает российский телеканал, где новость о рождении Джульетты идет под заголовком «Машина любви», а ниже бегущей строкой сообщается, что «заложники, сохраненные в Австралии, были выпущены в утре». Фразу определенно переводили роботы – ждать от таких мирового господства пока рановато.

«Рестарт» (reStart)
Ольга Осорио, Испания, 2015; 15"

В 2015 компания reStart провела первые тестовые путешествия во времени с участием людей. Через 4 года правительство наложило на эти эксперименты запрет, что не остановило дельцов, продолживших работу нелегально. И не брезгуя никакими методами, включая похищение подопытных экземпляров. Одной из жертв стала Андреа, заточенная в смахивающий на тюремный каземат бункер. Сможет ли она вырваться на свободу – и из туго затянутой временной петли тоже?
Филоcофский триллер с живописной картинкой и гипнотическим сюжетом.

«Третий закон Кларка» (La tercera ley de Clarke; Clarke's Third Law)
Хавьер Валенсуэла, Испания, 2014; 7”

В 1920 году Артур Чарльз Кларк – будущий создатель эпохального романа «2001: Космическая одиссея» – был мальчишкой, рассматривающим звездное небо в телескоп. В 1941-м – лейтенантом, проходившим службу в Королевских ВВС. В 1956-м  он занимался дайвингом на Цейлоне – но во все времена и во всех обстоятельствах Кларк был одержим одним вопросом: суждено ли нам когда-нибудь повидаться с пришельцами?
Одна из самых необычных кинобиографий реального человека. Верность фактам не ограничивает фантазию авторов: история, начинающаяся в 1920-е, завершится в 2050-м году.


«Зловещая долина» (Uncanny Valley)
Федерико Хеллер, Аргентина, 2015; 9"

В недалеком и мрачном будущем все известные науке наркотики заменит новый – виртуальная стрелялка, для которой уже не понадобятся посредники-приставки, всё будет транслироваться непосредственно в мозг. Трип по виртуальным реальностям – отменное приключение. Но оно становится отвратительным кошмаром, когда игра приобретает чрезмерное сходство с настоящими военными действиями...
Названием для пацифистской сюрреалистической фантасмагории стал научный термин, введенный японским ученым Масахиро Мори, обнаружившим, что роботы, слишком похожие на людей, вызывают у нас парадоксальную реакцию дискомфорта и страха.

«Голубоглазая я» (Blue-Eyed Me)
Алексей Марфин, Великобритания – Гонконг, 2015; 7"

Мария не случайно называет свою аквариумную рыбку ребенком: это существо было создано из ДНК хозяйки. Заглядывая в её бездонные голубые глаза, женщина чувствует, будто смотрит в саму себя – и наслаждается своей уникальностью. Проблема в том, что изобретателям и контрабандистам из стран третьего мира нет никакого дела до цивилизованных «авторских прав», и очень скоро оригинал будет растиражирован на миллиарды копий...
Миниатюрное по форме и бездонное по содержанию киносочинение в трех главах – о новом мировом порядке.

Восемь научно-фантастических фильмов с разных ракурсов и в разной тональности рассказывают о более или менее далеком будущем, в котором виртуальное и реальное, живое и механическое, космическое и земное взаимодействуют все чаще и все труднее отделимы друг от друга. Настоящий подарок для любителей Стэнли Кубрика, Ридли Скотта, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, Спайка Джонза и sci-fi хитов всех времен и народов «Назад в будущее», «Автостопом по галактике», «Звездные воин» и  «Матрица»!

Удивительное – рядом. Невозможное – возможно. Граница между фантастикой и реальностью – прозрачна. Наша земная жизнь может быть такой же причудливой и загадочной, как дальний космос, куда заглядывал Артур Кларк, великий писатель-фантаст и один из героев новой программы sci-fi фильмов. Воображение, которое меняет мир, буйство виртуальных технологий, эксперименты с геномом – всё это приметы нашей повседневности, чистая правда, которую лучшие молодые режиссеры мира лишь чуть-чуть дополняют, превращая в ошеломляющие сказки разных форматов – романтическую комедию, фэнтези, антиутопию или триллер. Вот только путешествия во времени всё ещё остаются чистой фантастикой. Впрочем, кто знает: поживем – увидим.

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Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера в мире 18 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Utopia Pictures
Постер фильма Sci-Fi Shorts 1 постер
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Наша рецензия
Международный фестиваль фантастического кино «Sci-fi Shorts» - это увлекательный сборник научно-фантастических фильмов, в основе сюжетов которых вполне возможное будущее. Восемь короткометражных лент, выбранные из почти тысячи работ, изобилуют не только различными жанрами, но и идеями, способами подачи и тональностями. Все они одинаково приковывают внимание зрителя к экрану, восхищают и одновременно пугают рассуждениями о возможном будущем. Некоторые из них созданы настолько…
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