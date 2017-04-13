Из Уфы с любовью, 2017

«Из Уфы с любовью» - это новый фильм режиссёра Айнура Аскарова («Горький мёд»). В картине снялись актёры, для которых фильм Аскарова стал дебютом на большом экране: Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер и другие.

В центре сюжета башкирской ленты «Из Уфы с любовью» окажется молодой парень Урал, который возвращается из армии домой - к своей любимой невесте. Но приехав домой, он узнаёт, что от его старой жизни не осталось и следа. Его любимая ушла к другому мужчине, более того, она продала обручальное кольцо, которое являлось реликвией в семье Урала. И теперь парень вынужден бегать по Уфе, чтобы найти нового хозяина кольца и вернуть его обратно.