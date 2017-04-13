Из Уфы с любовью, 2017

«Из Уфы с любовью» - это новый фильм режиссёра Айнура Аскарова («Горький мёд»). В картине снялись актёры, для которых фильм Аскарова стал дебютом на большом экране: Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер и другие.
В центре сюжета башкирской ленты «Из Уфы с любовью» окажется молодой парень Урал, который возвращается из армии домой - к своей любимой невесте. Но приехав домой, он узнаёт, что от его старой жизни не осталось и следа. Его любимая ушла к другому мужчине, более того, она продала обручальное кольцо, которое являлось реликвией в семье Урала. И теперь парень вынужден бегать по Уфе, чтобы найти нового хозяина кольца и вернуть его обратно.
- «Из Уфы с любовью» - второй полнометражный фильм Айнура Аскарова после дебюта «Горький мёд»
- Айнур Аскаров выступил не только в качестве режиссёра ленты «Из Уфы с любовью», но также стал продюсером
- Для того, чтобы снятсья в фильме Айнура Аскарова, не обязательно было иметь актёрское образование. Так, в одной из ролей даже снялся корреспондент местного телеканала «Вся Уфа», который пришёл просто сделать репортаж
- Финансирование съёмок было выделено Главой Республики (4,5 миллиона рублей)
- «Из Уфы с любовью» является первым современным башкирским фильмом, который выходит в широкий российский прокат
- Фильм снимался в Уфе на фоне самых известных и важных мест города
Что нужно для счастья простому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что всё это ждёт его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да ещё продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии.