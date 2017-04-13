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Из Уфы с любовью Из Уфы с любовью
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Из Уфы с любовью, 2017

2017 / Россия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Главный герой разыскивает семейную реликвию - кольцо, подаренное девушке-изменнице.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Из Уфы с любовью» - это новый фильм режиссёра Айнура Аскарова («Горький мёд»). В картине снялись актёры, для которых фильм Аскарова стал дебютом на большом экране: Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер и другие. 

В центре сюжета башкирской ленты «Из Уфы с любовью» окажется молодой парень Урал, который возвращается из армии домой - к своей любимой невесте. Но приехав домой, он узнаёт, что от его старой жизни не осталось и следа. Его любимая ушла к другому мужчине, более того, она продала обручальное кольцо, которое являлось реликвией в семье Урала. И теперь парень вынужден бегать по Уфе, чтобы найти нового хозяина кольца и вернуть его обратно.

- «Из Уфы с любовью» - второй полнометражный фильм Айнура Аскарова после дебюта «Горький мёд»

- Айнур Аскаров выступил не только в качестве режиссёра ленты «Из Уфы с любовью», но также стал продюсером

- Для того, чтобы снятсья в фильме Айнура Аскарова, не обязательно было иметь актёрское образование. Так, в одной из ролей даже снялся корреспондент местного телеканала «Вся Уфа», который пришёл просто сделать репортаж

- Финансирование съёмок было выделено Главой Республики (4,5 миллиона рублей)

- «Из Уфы с любовью» является первым современным башкирским фильмом, который выходит в широкий российский прокат

- Фильм снимался в Уфе на фоне самых известных и важных мест города

Что нужно для счастья простому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что всё это ждёт его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да ещё продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера в мире 13 апреля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Айнур Аскаров
Айнур Аскаров
В ролях
Аскар Нагаев
Аскар Нагаев
Эмиль Амиров
Эмиль Амиров
Полина Смыковская
Полина Смыковская
Зульхиза Галикиева
Зульхиза Галикиева
Анастасия Речистер
Анастасия Речистер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Из Уфы с любовью 1 постер
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Судьбу простого парня по имени Урал можно было прочитать по одной улице его деревни. Там его дом, традиции которого бережно хранит бабушка, там его невеста, выбранная родственниками еще в детстве, там он должен создать свою семью… Символом всей этой деревенской предопределенности служило фамильное кольцо, которое Урал подарил своей девушке перед уходом в армию. Вернувшись, он обнаруживает, что та нашла себе нового парня в Уфе и продала кольцо. Тряся аксельбантами на свеженькой форме,…
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