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Фильмография
Эмиль Амиров
Emil Amirov
Киноафиша
Персоны
Эмиль Амиров
Эмиль Амиров
Emil Amirov
Дата рождения
19 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Эмиля Амирова
Родился 19 июня 1990 года.
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Популярные фильмы
7.9
Лето. Город. Любовь.
(2025)
5.9
Из Уфы с любовью
(2017)
Фильмография Эмиля Амирова
7.9
Лето. Город. Любовь.
Leto. Gorod. Lyubov'.
драма, мелодрама, комедия, триллер
2025, Россия
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5.9
Из Уфы с любовью
Iz Ufy s lyubovyu
комедия
2017, Россия
Смотреть трейлер
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