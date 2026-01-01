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Эмиль Амиров
Эмиль Амиров Emil Amirov
Киноафиша Персоны Эмиль Амиров

Эмиль Амиров

Emil Amirov

Дата рождения
19 июня 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Биография Эмиля Амирова

Родился 19 июня 1990 года.

Популярные фильмы

Лето. Город. Любовь. 7.9
Лето. Город. Любовь. (2025)
Из Уфы с любовью 5.9
Из Уфы с любовью (2017)

Фильмография Эмиля Амирова

Лето. Город. Любовь. 7.9
Лето. Город. Любовь. Leto. Gorod. Lyubov'.
драма, мелодрама, комедия, триллер 2025, Россия
Смотреть трейлер
Из Уфы с любовью 5.9
Из Уфы с любовью Iz Ufy s lyubovyu
комедия 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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