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Из Уфы с любовью Из Уфы с любовью
Киноафиша Фильмы Из Уфы с любовью Отзывы о фильме «Из Уфы с любовью»
Из Уфы с любовью 2017 / Россия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Из Уфы с любовью»

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Судьбу простого парня по имени Урал можно было прочитать по одной улице его деревни. Там его дом, традиции которого бережно хранит бабушка, там его невеста, выбранная родственниками еще в детстве, там он должен создать свою семью… Символом всей этой деревенской предопределенности служило фамильное кольцо, которое Урал подарил своей девушке перед уходом в армию. Вернувшись, он обнаруживает, что та нашла себе нового парня в Уфе и продала кольцо. Тряся аксельбантами на свеженькой форме,…

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