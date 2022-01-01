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Судьбу простого парня по имени Урал можно было прочитать по одной улице его деревни. Там его дом, традиции которого бережно хранит бабушка, там его невеста, выбранная родственниками еще в детстве, там он должен создать свою семью… Символом всей этой деревенской предопределенности служило фамильное кольцо, которое Урал подарил своей девушке перед уходом в армию. Вернувшись, он обнаруживает, что та нашла себе нового парня в Уфе и продала кольцо. Тряся аксельбантами на свеженькой форме,…