Мертвым повезло, 2016

«Мертвым повезло» - это первая полнометражная работа режиссёра Вадима Валиуллина, снявшего до этого короткометражку «Кредит». Для актёров Алексея Дербуновича, Андрея Поведского, Валерия Гринькова, Александры Баландиной и многих других роль в фильме Валиуллина также стала дебютной. А вот Дмитрия Богдана можно было видеть в таких отечественных проектах, как «Плюс один» и «30 свиданий».
Комедийный хоррор «Мертвым повезло» расскажет историю самого простого парня. Однажды он становится членом преступной банды, куда входит его старший барт. Вот тут и начинается всё веселье. Дело в том, что мужчинам необходимо совершить заказное убийство, обставив всё так, будто убийцей стал местный маньяк, навевающий страх на весь город. Вот только неожиданно герои сами попадают в поле зрения того самого серийного маньяка, который покажет им, как должен работать истинный профессионал.
- «Мертвым повезло» - это первый в России слэшер-хоррор
- Первая короткометражная работа Вадима Валиуллина вошла в сборник «Кинотавр Shorts»
- Картина «Мертвым повезло» вошла в основной конкурс фестиваля «Кинотавр»
- В большинстве своём в фильме сыграли актёры Русского драматического театра
- Средства на съёмки фильма «Мертвым повезло» собирались посредством краудфандинговой кампании
- Бюджет фильма 500 000 рублей
Молодой парень оказывается втянутым в криминальную банду, в которой состоит его старший брат. Парень вынужден пойти на свое первое «настоящее дело» вместе с матерыми уголовниками, чтобы доказать свою профпригодность. Перед бандой стоит задача выполнить заказное убийство и обставить все дело, как очередной всплеск активности серийного маньяка, который уже несколько месяцев держит в страхе весь город. Но на деле банда уголовников сталкивается с настоящим маньяком, который внимательно наблюдал за убийцами-подражателями, и его не устроило качество их работы. Теперь маньяк открывает охоту на убийц, чтобы показать ценой их жизней, как работает настоящий профи.