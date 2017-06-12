Мертвым повезло, 2016

«Мертвым повезло» - это первая полнометражная работа режиссёра Вадима Валиуллина, снявшего до этого короткометражку «Кредит». Для актёров Алексея Дербуновича, Андрея Поведского, Валерия Гринькова, Александры Баландиной и многих других роль в фильме Валиуллина также стала дебютной. А вот Дмитрия Богдана можно было видеть в таких отечественных проектах, как «Плюс один» и «30 свиданий».

Комедийный хоррор «Мертвым повезло» расскажет историю самого простого парня. Однажды он становится членом преступной банды, куда входит его старший барт. Вот тут и начинается всё веселье. Дело в том, что мужчинам необходимо совершить заказное убийство, обставив всё так, будто убийцей стал местный маньяк, навевающий страх на весь город. Вот только неожиданно герои сами попадают в поле зрения того самого серийного маньяка, который покажет им, как должен работать истинный профессионал.