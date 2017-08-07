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Киноафиша Рецензии «Из Уфы с любовью»: Рецензия Киноафиши

«Из Уфы с любовью»: Рецензия Киноафиши

7 августа 2017 00:00
«Из Уфы с любовью»: Рецензия Киноафиши
Окрыленные

Судьбу простого парня по имени Урал можно было прочитать по одной улице его деревни. Там его дом, традиции которого бережно хранит бабушка, там его невеста, выбранная родственниками еще в детстве, там он должен создать свою семью… Символом всей этой деревенской предопределенности служило фамильное кольцо, которое Урал подарил своей девушке перед уходом в армию. Вернувшись, он обнаруживает, что та нашла себе нового парня в Уфе и продала кольцо. Тряся аксельбантами на свеженькой форме, Урал бегает по столице в поисках семейной реликвии, заводит друзей, а заодно и пару серьезных неприятностей.

«Из Уфы с любовью»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Из Уфы с любовью»

Это легкая комедия Айнура Аскарова приобретает больший вес и очарование, когда выясняется история ее создания. Снятая за 5 млн рублей, что сравнимо с бюджетом хорошего рекламного ролика, чистый энтузиазм, и «Из Уфы с любовью» оказывается первой современной башкирской картиной, вышедшей за границы местных кинотеатров. При этом фильм сумел доказать и свою кассовою состоятельность, окупив затраты на собственное производство. Чем не повод для одобрительных похлопываний по плечу растущего кинематографа Башкортостана?

За наивностью и романтикой этих приключений в большом городе прячется известная история увядающих провинций и растягивающихся городов миллионников. Первые оказываются раем для детства и старости, вторые – для молодости, бурлящей от амбиций и жажды жизни. Под баянную музыку и шум ветра за кадром кто-то безмолвно рассуждает о традициях, хранителях нашей «самости», заложниками которой мы иногда становимся. Об этом, кстати, сегодня говорит и «Теснота» Кантемира Балагова, по-своему разговаривая о чувстве долга и болезненной привязанности. «Уфа» пестрит читаемыми и немного утрированными символами, вроде «поцелуев после свадьбы», с ноткой самоиронии и ни к чему не обязывающей морали.

«Из Уфы с любовью»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Из Уфы с любовью»

А отобранный каст выглядит так, будто ни одному из актеров даже не пришлось особо перевоплощаться, как в якутском фильме «Костер на ветру», где все скорее жили, чем играли. Смотря на Аскара Нагаева, исполнившего главную роль, не покидает ощущение, что уже его где-то видел. Причем не на экране, а в жизни, настолько его местечковый акцент и приподнятые в вечном удивлении брови кажутся по-дружески знакомыми. Ну, а Эмиль Амиров, сыгравший Фарида, вообще находка этого кино – очаровательно бесится, стуча кулаком в грудь! Его персонаж – комедийная искра, без которой сюжет вряд ли смог бы разгореться в нечто сумасшедшее.

«Из Уфы с любовью»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Из Уфы с любовью»

Визуально «Из Уфы с любовью» полностью оправдывает свое название, с нескрываемой гордостью и нежностью показывая лучшие городские локации, которые отлично играют в пользу эстетики кадра, хоть и иногда против правдоподобия. Плюсом оказываются съемки с воздуха, разворачивающие город на зрительских ладонях. Но, робости придает сбивчивая динамика фильма, то увлеченно перелистывающего кадры с драками и погонями, то зависающего на простых диалогах и предсказуемых сценах.

В целом, «Из Уфы с любовью» – прекрасная в своей чистоте и наивности башкирская картина, чудом вырвавшаяся за рамки региональных показов и оказавшаяся в российском прокате. Ценность и феномен работы в том, что мы видим не только проблемы, волнующие жителей республики, но заодно и местный кинематограф, медленно, но верно пробивающий себе дорогу в «большое» кино. В общем, это кажется еще одним поводом выйти из зоны блокбастерного комфорта и обратиться к чему-то, может, менее зрелищному, но гораздо более душевному.

Инна Син

Расписание и покупка билетов на фильм «Из Уфы с любовью»

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