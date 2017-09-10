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Айнур Аскаров
Айнур Аскаров
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Айнур Аскаров
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Дата рождения
1 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Биография Айнура Аскарова
Родился 1 августа 1987 года. Акъяр, СССР (Россия).
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Фильмография Айнура Аскарова
Буран
триллер
2022, Россия
0.0
Семья года
комедия
2021, Россия
0.0
Отряд таганок
приключения, семейный
2020, Россия
4.0
Из Уфы с любовью
комедия
2017, Россия
5.0
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