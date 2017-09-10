Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Айнур Аскаров

Айнур Аскаров

Айнур Аскаров
Айнур Аскаров
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Биография Айнура Аскарова

Родился 1 августа 1987 года. Акъяр, СССР (Россия).

Фильмография Айнура Аскарова
Буран
Буран
триллер 2022, Россия
0.0
Семья года
Семья года
комедия 2021, Россия
0.0
Отряд таганок
Отряд таганок
приключения, семейный 2020, Россия
4.0
Из Уфы с любовью
Из Уфы с любовью
комедия 2017, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграл гран-при «Золотого Феникса»-2017 7 сентября в кинотеатре «Современник» на подведении итогов 20-го Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который стартовал в Смоленске 3 сентября,
Написать
10 сентября 2017 00:56
В Смоленске открылся фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» 3 сентября в Смоленске стартовал 10-ый Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».   В честь открытия смотров президент России Владимир Путин отправил
Написать
6 сентября 2017 16:17
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером комедии «Из Уфы с любовью» Айнуром Аскаровым На питерские экраны робко выходит башкирская комедия «Из Уфы с любовь», уже расхваленная за чистоту и непосредственность. Картина, снятая за 5 млн. и чистые амбиции, удивила не только
Написать
4 августа 2017 11:41
Все новости
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Приложение киноафиши