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Девушка, которая застряла в паутине
Девушка, которая застряла в паутине, 2018: актеры и роли
The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story
Девушка, которая застряла в паутине
2018 / США
Трейлер
6.5
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44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Девушка, которая застряла в паутине, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Альварес
Federico Álvarez
В ролях
Клер Фой
Claire Foy
Сверрир Гуднасон
Sverrir Gudnason
Сильвия Хукс
Sylvia Hoeks
Клас Банг
Claes Bang
Камерон Бриттон
Cameron Britton
Стивен Мерчант
Stephen Merchant
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