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Девушка, которая застряла в паутине Девушка, которая застряла в паутине
Киноафиша Фильмы Девушка, которая застряла в паутине Отзывы о фильме «Девушка, которая застряла в паутине»
The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story Девушка, которая застряла в паутине 2018 / США
6.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Девушка, которая застряла в паутине»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Чтобы владеть миром, армии сегодня не нужны. Нужен хороший компьютер, быстрый интернет и сообразительный хакер, способный устроить апокалипсис в любой отдельно взятой стране. И Лиз Саландер как раз из таких. Вот только апокалипсисы она не устраивает. Наоборот: она взламывает систему Агентства Национальной Безопасности США, дабы лишить их доступа к сверхсекретной программе, способной запустить в действие все ядерные ракеты одновременно. Правда, по ходу пьесы выясняется и еще кое-что: в этой же…

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Izolda Izoldovna 9 ноября 2018, 21:41
Оценка
просто фу((
9 ноября 2018, 21:41 Ответить
Владислав Гладышев 10 ноября 2018, 14:17
Оценка
Крутой !
10 ноября 2018, 14:17 Ответить
Валерия Мартина 10 ноября 2018, 22:14
А вот фильм это с ограничением 18+ ,а девочек по 15 лет впустят?
10 ноября 2018, 22:14 Ответить
Андрей Артюшин 11 ноября 2018, 10:26
Оценка
Фильм просто супер!:)
11 ноября 2018, 10:26 Ответить
Вика Бурая 11 ноября 2018, 17:19
Оценка
Классный фильм, правда треш начался только в конце
11 ноября 2018, 17:19 Ответить
Анна Пермякова 12 ноября 2018, 12:34
в ответ на сообщение Валерия Мартина от 10 ноября 2018, 22:14
По закону кинотеатры не должны пускать лиц до 18 на фильмы 18+, однако администрация оставляет за собой право пустить подростков. Уточните в вашем кинотеатре
12 ноября 2018, 12:34 Ответить
olgabedashova 12 ноября 2018, 15:18
к сожелению я не схожу
12 ноября 2018, 15:18 Ответить
Raminochka Zakirova 13 ноября 2018, 13:50
Оценка
Классный фильм советую!👍
13 ноября 2018, 13:50 Ответить
Drew 16 ноября 2018, 00:34
Оценка
Фильм смотрится не затянуто, на экране постоянно происходит действие, нет времени заскучать.

Для читавших: пол фильма сюжет идет один в один по по 4й книге, но потом закручивается в новом направлении. Так что фэны не должны заскучать =)
16 ноября 2018, 00:34 Ответить
Алёна Бобенко 18 ноября 2018, 19:50
Оценка
Фильм хороший! Мне понравился!
18 ноября 2018, 19:50 Ответить
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