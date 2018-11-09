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Чтобы владеть миром, армии сегодня не нужны. Нужен хороший компьютер, быстрый интернет и сообразительный хакер, способный устроить апокалипсис в любой отдельно взятой стране. И Лиз Саландер как раз из таких. Вот только апокалипсисы она не устраивает. Наоборот: она взламывает систему Агентства Национальной Безопасности США, дабы лишить их доступа к сверхсекретной программе, способной запустить в действие все ядерные ракеты одновременно. Правда, по ходу пьесы выясняется и еще кое-что: в этой же…