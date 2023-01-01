Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девушка без рук Девушка без рук
Киноафиша Фильмы Девушка без рук Девушка без рук, 2016: актеры и роли
La jeune fille sans mains / The girl without hands Девушка без рук 2016 / Франция
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девушка без рук, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Себастьен Лоденбах
Роли озвучивали
Анаис Демустье Анаис Демустье Anaïs Demoustier Жереми Элькайм Жереми Элькайм Jérémie Elkaïm Филипп Лоденбаш Филипп Лоденбаш Philippe Laudenbach Франсуаза Лебрун Франсуаза Лебрун Françoise Lebrun Саша Бурдо Aleksandr Burdo Элина Ловенсон Элина Ловенсон Elina Löwensohn
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши